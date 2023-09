EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

ElringKlinger ernennt Thomas Jessulat zum CEO und beruft Dirk Willers neu in den Vorstand (News mit Zusatzmaterial)



28.09.2023 / 14:28 CET/CEST

ElringKlinger ernennt Thomas Jessulat zum CEO und beruft Dirk Willers neu in den Vorstand Finanzvorstand und Interim-Vorstandssprecher Thomas Jessulat wird zum 01.10.2023 Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG

Dirk Willers, bislang Leiter des Aftermarket-Segments, rückt ebenfalls zum 01.10.2023 in den Vorstand auf und übernimmt im Konzern die Verantwortung für Vertrieb und Marketing Dettingen/Erms (Deutschland), 28. September 2023 +++ Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602), eines führenden globalen Technologiezulieferers der Automobilindustrie, hat in seiner heutigen Sitzung den bisherigen Finanzvorstand Thomas Jessulat zum Vorstandsvorsitzenden der ElringKlinger AG ernannt. Das Amt als Vorstandssprecher hatte er zuletzt bereits interimistisch inne. Darüber hinaus wurde der bisherige Leiter des Segments Aftermarket, Dirk Willers, neu in den Vorstand berufen. Beide Entscheidungen wurden mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 getroffen. Dazu hält der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Eberhardt fest: "In den letzten Monaten haben wir uns in dem Nachbesetzungsprozess intensiv mit verschiedenen Konstellationen auseinandergesetzt und uns für die in allen Fragen überzeugendste Lösung für ElringKlinger entschieden: Thomas Jessulat hat nicht nur ein breites und tiefes Verständnis vom Konzern, sondern auch vom Geschäft. Er kennt die technische Seite ebenso wie die kaufmännische und hat das Effizienzsteigerungsprogramm erfolgreich koordiniert. Dirk Willers hat das Aftermarket-Geschäft von Grund auf neu aufgesetzt und insbesondere den Vertrieb schlagkräftig ausgerichtet. Der Erfolg des Segments in den vergangenen Jahren spricht für sich." Thomas Jessulat gehört dem ElringKlinger-Konzern seit 2005 an. Nach leitenden Positionen im Finanzbereich wurde der 54-jährige Diplom-Ingenieur und MBA im Januar 2016 zum Finanzvorstand ernannt. Als Vorstandsvorsitzender wird er künftig für Strategie, Finanzen, IT, Personal, Recht und Kommunikation zuständig sein. Darüber hinaus wird er die Bereiche Batterietechnologie, Elektrische Antriebseinheiten und Brennstoffzellentechnologie verantworten. Der designierte Vorstandsvorsitzende Thomas Jessulat kommentiert: "ElringKlinger befindet sich mitten in der Transformation der Mobilität und ist mit seiner technologischen Ausrichtung dafür bestens gerüstet. Das zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Nominierungen der letzten Monate. Jetzt gilt es, diese Voraussetzungen kontinuierlich in nachhaltigen Erfolg umzumünzen. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr." Dirk Willers wird als Vorstandsmitglied im Konzern neben den Segmenten Aftermarket und Engineered Plastics die Verantwortung für Vertrieb und Marketing übernehmen und vertriebsseitig die Transformation vorantreiben. Bevor der 49-jährige Diplom-Kaufmann 2015 zu ElringKlinger stieß, war er über 12 Jahre lang in leitenden Positionen für die Daimler AG tätig. Seine berufliche Laufbahn startete er nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und der University of Nebraska, USA, bei der internationalen Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton in Chicago, USA. Produktionsvorstand Reiner Drews (54) wird im Vorstandsteam neben seinen bisherigen Aufgaben künftig auch den Einkauf und das Supply Chain Management verantworten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Eberhardt fasst für das Gremium zusammen: "Wir im Aufsichtsrat sind fest davon überzeugt, dass der neue Vorstand weiter erfolgreich die Transformation des Konzerns gestalten und insbesondere die Profitabilität des Segments Original Equipment steigern wird. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit." Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektrofahrzeug - wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhaltiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Zudem sind wir Anbieter für metallische Stanz- und Formteilkomponenten sowie Baugruppen für die Elektromobilität. Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. Zusatzmaterial zur Meldung:



