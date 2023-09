Taunusstein (ots) -L'entreprise effectue des tests approfondis avant de mettre ses produits sur le marché et les contrôle en permanence aprés leur lancement. Dans ce cadre, BRITA a ainsi constaté que, dans certains cas, le connecteur en plastique situé au sommet du réceptacle de protection pourrait ne pas être en mesure de résister à la pression exercée par la rupture d'une bouteille en verre lors de la gazéification.Des éclats de verre peuvent alors s'échapper du réceptacle de protection, présentant alors un risque de blessure. BRITA conseille vivement aux consommateurs de ne plus utiliser de bouteilles en verre avec les machines à gazéifier "sodaTRIO" et "sodaTRIO PRO". Jusqu'au remplacement du dispositif, seule la combinaison de la machine à eau pétillante et de la bouteille en acier inoxydable (incluse dans le kit de démarrage) doit être utilisée.L'avis de sécurité s'applique aux versions "blanche", "noire" et « inox ». Les autres produits BRITA ne sont pas concernés.L'utilisation des machines à gazéifier « sodaTRIO » avec une bouteille en acier inoxydable est sûre et peut être réalisée sans hésitation. BRITA propose d'envoyer gratuitement à ses clients une seconde bouteille en acier inoxydable d'un litre, dans l'attente du remplacement du systéme. Vous pouvez également choisir de renvoyer le produit et d'être intégralement remboursé.En tant qu'entreprise familiale, la sécurité et la qualité de nos produits sont au cœur de nos priorités.Dés que nous avons eu connaissance du probléme, nous avons lancé une enquête approfondie et informé nos consommateurs par précaution. L'origine en est actuellement analysée en détail afin que des mesures appropriées puissent être prises par la suite pour y remédier.Concernant le Groupe BRITA:Avec des ventes de 664 millions d'Euros en 2022 et 2 262 employés dans le monde (dont 1221 en Allemagne) le Groupe BRITA est une des entreprises leaders de l'optimisation et de l'individualisation de l'eau du robinet. Sa marque historique BRITA est leader mondial sur le marché de la filtration de l'eau. L'entreprise familiale basée à Taunusstein, prés de Wiesbaden, est représentée par 30 filiales et succursales nationales et internationales, ainsi que par des participations, des distributeurs et des partenaires industriels dans 70 pays sur les cinq continents. Elle posséde des sites de production en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Chine. La marque qui a inventé les carafes filtrantes à domicile en 1966, produit et distribue une large gamme d'innovations pour optimiser l'eau de boisson pour les particuliers (carafes filtrantes, systémes de filtration sur robinet et des Solutions Intégrées BRITA pour le petit électro-ménager de marques renommées), les professionnels (hôtellerie, restauration, et distribution automatique) ainsi que des fontaines à eau connectées au réseau pour les bureaux, les écoles, les restaurants et le secteur de la santé (hôpitaux, maisons de retraite). Depuis 2016, BRITA travaille aux côtés du Whale and Dolphin Conservation (WDC) pour protéger les baleines et dauphins de la pollution plastique des océans.Pour plus d'informations: www.brita.netPour toute demande presse, merci de contacter:Mail: britasodatrio@edelman.comTéléphone: +49 (0) 173 4298 475Original-Content von: BRITA SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091725/100911814