Die Inflation in Deutschland ist im September auf +4,5 % gesunken nach +6,1 % im August, so meldet es das Statistische Bundesamt aktuell mit vorläufigen Zahlen. Das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Erwartet worden war für heute 4,6 % Steigerungsrate. Energiepreise steigen nur noch um 1% nach +8,3 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...