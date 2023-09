Wien (www.fondscheck.de) - Berenberg baut Leitung des Wealth Managements um - FondsnewsDie Berenberg Bank möchte ihren Kurs im Wealth and Asset Management durch strategische personelle Veränderungen schärfen, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 1. Oktober 2023 werde Dennis Hummelmeier, bislang Leiter Wealth Management Nord bei Berenberg, neuer Leiter des Wealth Managements Deutschland, wie die Bank mitteile. Michael Engelhardt, bisher Leiter Wealth Management Region Süd, werde stellvertretender Leiter des Wealth Managements in Deutschland. ...

