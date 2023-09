Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment verkauft Wiener Bürokomplex Space 2 Move an die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien - FondsnewsUnion Investment hat den Bürokomplex Space 2 Move im Norden von Wien an die neu gegründete Raiffeisen Immobilien Treuhand GmbH verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...