Daniel Eichhorn bzw. sein Fonds meldete soeben eine Quote von 3,5 %. Er war im September 2008 der größte und erfolgreichste Shorter gegen Lehman mit einer angeblichen Position von über 6 Mrd. $ und anschließend der größte Gewinner der Lehman-Pleite. Er war es auch, der seine Einschätzung im Internet ausführlich veröffentlichte. Aktuell:Mehr als 3 % reichen aus, eine aktivistische Politik durchzusetzen. In welcher Form, ist völlig offen: Eichhorn gilt als äußerst konsequent in der Durchsetzung und in den dafür nötigen publizistischen Schritten. In der Long-Position steckt deshalb eine Wette darauf, den VITESCO-Kurs mit begleitenden Aktionären zu dynamisieren. Wir fahren mit.Zweiter Großaktionär von VITESCO ist übrigens die Familie Schaeffler. Mit einer Position von über 40 % unterstellen wir eine frühzeitige Absprache von Herrn Schaeffler persönlich, der in den USA auch als Anwalt tätig ist.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 39! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 39 u. a.:++ Wo landen die deutschen Zinsen?++ Der größte Konzern des Landes wird ein Klumpenrisiko++ Der DAX wird zum Ampel-DAX++ Liquiditätsproblem bei der deutschen Nebenwerteszene++ IBM - KI wird das neue Geschäftsfeld++ TALANX erhielt eine Analysten-OhrfeigeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info