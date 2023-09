Wien (www.fondscheck.de) - Einer der beiden Hanf-ETFs auf dem Markt steht vor dem Aus, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager Han-ETF verschmelze einen börsengehandelten Indexfonds (ETF), der auf Cannabis-Aktien setze, mit einem breiter anlegenden Gesundheits-ETF. Dies gehe aus Mitteilungen der Gesellschaft hervor, die FONDS professionell ONLINE vorliegen würden. Demnach werde das Fondsvermögen des erst im Januar 2020 aufgelegten The Medical Cannabis and Wellness ETF (ISIN IE00BG5J1M21/ WKN A2PPE8) zum 29. September auf den HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrends Equal Weight ETF (ISIN IE00BJQTJ848/ WKN A2PFPC) übertragen. ...

