OpenAI und der iPhone-Designer Jony Ive sind anscheinend in Gesprächen, um ein "iPhone der KI" zu entwickeln, das den Umgang mit künstlicher Intelligenz im Alltag erleichtern soll. OpenAI, das Unternehmen hinter den KI von ChatGPT und Dall-E, soll laut Financial Times derzeit in Verhandlungen mit Sir Jony Ive stehen, dem Designer des ersten iPhones. Das Ziel ist die Schaffung eines "iPhones der künstlichen Intelligenz" - ein Konsumentengerät, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...