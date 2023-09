Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US98420U7037 XWELL Inc. 28.09.2023 US98420U8027 XWELL Inc. 29.09.2023 Tausch 20:1

US87166L1008 Synlogic Inc. 28.09.2023 US87166L2097 Synlogic Inc. 29.09.2023 Tausch 15:1

CA68621J1049 Organto Foods Inc. 28.09.2023 CA68621J4019 Organto Foods Inc. 29.09.2023 Tausch 10:1

