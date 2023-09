FedEx: Kostendisziplin könnte für den Logistiker eine starke Hebelwirkung haben!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: FDX



Rückblick: FedEx gilt weltweit als einer der größten Logistiker. Das Unternehmen transportiert jeden Tag zeitgebundene Sendungen in über 220 Länder und Regionen der Erde. Die Aktie gehörte in der Corona-Pandemie durch den Online-Boom zu den Gewinnern. Danach ging es aber erst einmal nach unten. Mittlerweile zeigt sich das FedEx-Papier aber wieder von seiner starken Seite. Erst vor einigen Tagen sahen wir den Freudensprung der Aktie. In Folge hat sich eine attraktive Base ausgebildet.

Meinung: Auch wenn Lieferkettenprobleme sowie höhere Kosten der Branche zuletzt zu schaffen gemacht hätten, konnte der Konzern im jüngsten Geschäftsquartal beim Gewinn überzeugen. Der Gewinnanstieg im ersten Quartal war dabei in erster Linie auf die Fortschritte bei den Kosteneinsparungsprogrammen zurückzuführen. Sobald sich die Nachfrage erholt, sollte die Kostendisziplin für FedEx eine stark positive Hebelwirkung darstellen. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, könnte man der Aktie auf der Long-Seite folgen.

Chart vom 28.09 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 265.34 USD



Setup: Bei weiterer Stärke könnte man einen Long-Trade in der Aktie des Logistikunternehmens eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Base vornehmen.

Meine Meinung zu FedEx ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in FDX



