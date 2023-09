NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine weniger hoch als bisher befürchtet ausfallende Lohnforderung der US-Gewerkschaft UAW hat in New York die Aktien der Autobauer am Donnerstag gestützt. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, strebt die Gewerkschaft nun eine Lohnsteigerung von mindestens 30 Prozent an. Damit würde sie von ihrer anfänglichen Forderung an die Hersteller von Ford , General Motors (GM) und Stellantis von zuvor rund 40 Prozent abrücken.

Der Kurs von Ford notierte zuletzt noch im Minus mit 0,5 Prozent, vor der Meldung waren die Verluste aber höher. GM drehten ins Plus mit aktuell 0,6 Prozent. Stellantis bauten ihre Gewinne deutlich aus und standen zwei Prozent höher./ajx/he

US3453708600, US37045V1008, NL00150001Q9