Cardea Europe AG

Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 7,25% Anleihe 2020/2023 der Cardea Europe AG



28.09.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad Hoc Mitteilung Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 7,25% Anleihe 2020/2023 der Cardea Europe AG (ISIN DE000A3H2ZP5) Der Vorstand der Cardea Europe AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Anleihegläubiger der 7,25 % Anleihe 2020/2023 (ISIN DE000A3H2ZP5- "Cardea Anleihe") zu einer Abstimmung ohne Versammlung einzuladen. Beschlussgegenstand wird im Wesentlichen sein: Die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 8.12.2028

Eine Anpassung des Zinssatzes von 7,25% auf 9,25% Derzeit befindet sich die Emittentin in Verhandlungen für eine Refinanzierung der Anleihe und ist davon überzeugt, hier eine Einigung erzielen zu können. Nach aktuellem Stand ist jedoch noch nicht klar zur prognostizieren, wann diese Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Daher strebt die Emittentin parallel die Restrukturierung der Anleihe an und bittet die Anleihegläubiger, sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Die Restrukturierung soll mit Blick auf den Endfälligkeitstermin zeitnah abgeschlossen werden. Vor dem Hintergrund der am 08. Dezember 2023 zur Rückzahlung fällig werdenden Anleihe arbeitet die Emittentin im Wesentlichen am folgenden Szenario zur Refinanzierung bzw. Restrukturierung der Anleihe: Durch die Übernahme durch Luna Capital Partners SL wird die Emittentin in Luna Capital Partners AG umbenannt und verlagert ihren Fokus darauf, eine Spezialfinanzierungsgesellschaft zu werden, die den Fintech-Sektor bedient. Die Rückzahlung der bestehenden Anleihe mit einer neuen Fälligkeit im Dezember 2028 gibt einen Spielraum für unvorhergesehene Verzögerungen in der Umbauphase. Die Abstimmung ohne Versammlung soll im Zeitraum vom 16. Oktober 2023, 00:00 Uhr (MESZ) bis zum 18.Oktober.2023, 24:00 Uhr (MESZ) stattfinden. Die entsprechende Aufforderung zur Stimmabgabe wird voraussichtlich am 28. September 2023 auf der Homepage der Cardea Europe AG ( https://cardea-eu.com ) sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Jordan Waring, CEO



Ende der Insiderinformation



28.09.2023

