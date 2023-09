EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

28.09.2023

cyan AG veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2023 München, 28. September 2023 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten, hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse betrugen infolge abgeschlossener Projekte EUR 3,8 Mio. im Vergleich zu EUR 4,1 Mio. in derselben Periode des Vorjahres. Die Kosten konnten trotz inflationärem Druck verringert werden. Im ersten Halbjahr belief sich das EBITDA auf EUR -5,7 Mio. (H1 2022: EUR -4,0 Mio.). Adjustiert um Währungseffekte und Bestandsveränderungen ergäbe sich dank erfolgter Kosteinsparungen ein EBITDA in etwa auf der Höhe der Vergleichsperiode. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) ergab nach sechs Monaten EUR -8,4 Mio. (H1 2022: EUR -6,9 Mio.) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR -8,2 Mio. (H1 2022: EUR -6,6 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern lag bei EUR -7,7 Mio. nach EUR -2,7 Mio. im ersten Halbjahr 2022, wobei zu berücksichtigen ist, dass im zweiten Halbjahr 2022 eine neue Steuerplanung eingesetzt wurde. Das Ergebnis je Aktie ergibt somit EUR -0,43 (H1 2022: -0,19). Der betriebliche Cashflow verbesserte sich leicht auf EUR -3,06 Mio. (H1 2022: EUR -3,08 Mio.). Im Cybersecurity-Segment konnte in den ersten sechs Monaten 2023 ein signifikanter Zuwachs an Subscribern verzeichnet werden. Dies folgt einer Vervielfachung der Zahl der Cybersecurity-Partner im Telekommunikationssektor im vergangenen Jahr. Der Umsatz stieg in diesem Segment um 36% von EUR 1,5 Mio. auf EUR 2,1 Mio. Dieser Wachstumstrend auf Ebene der Subscriber wird sich auch im zweiten Halbjahr 2023 spürbar fortsetzen und im Umsatz widerspiegeln. Das Geschäftsmodell, welches vor allem auf monatlich wiederkehrende Umsätze setzt, kommt somit immer stärker zur Geltung. Im BSS/OSS-Segment konnte in derselben Periode ebenfalls ein deutlicher Zuwachs an Endkunden bei neuen und alten Kunden beobachtet werden. Allerdings konnten die dazugewonnen Endkunden noch nicht den bisherigen Umsatz durch die beendeten Projekte kompensieren, weshalb der Umsatz von EUR 2,6 Mio. auf EUR 1,7 Mio. sank. In Summe entfiel auf das Cybersecurity-Segment mit 55% der Konzernumsätze erstmals ein größerer Umsatzanteil als auf das BSS/OSS-Segment mit 45%. "Das starke Wachstum bei den Endkunden stimmt uns sehr positiv, dass wir auf dem richtigen Weg zur Skalierung unserer technologischen Plattformen mit wiederkehrenden Umsätzen sind - auch wenn Umsatz und EBITDA auf Konzernebene auf den ersten Blick einen anderen Eindruck vermitteln mögen. Unser Cashflow hat sich bereits verbessert," erläuterte Markus Cserna, Vorstand der cyan AG. "Wir sind praktisch schuldenfrei und können mit der Kapitalerhöhung die Projekte umsetzen. Diese werden sogar noch dieses Jahr zum Umsatz beitragen." Zusätzlich zu den Zuwächsen bei den bestehenden Partnern arbeiten Teams aktuell in beiden Segmenten an mehreren Projekten mit weiteren Telekom-, Finanz- und MVNO-Kunden. Dadurch wird nicht nur die geographische Verfügbarkeit, sondern auch der technologisch adressierbare Markt weiter ausgeweitet. Die Projektabschlüsse werden zum Teil noch dieses Jahr zum Umsatz und wenige Monate nach dem Launch auch zunehmend zum wiederkehrenden Umsatz beitragen. Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind unter anderem Orange, Claro Chile (América Móvil Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

