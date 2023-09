BM3EAC Corp. (das "Unternehmen"), eine nach den Gesetzen der Cayman-Inseln als steuerbefreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründete und an der Euronext Amsterdam, dem von Euronext Amsterdam N.V. betriebenen regulierten Markt, notierte Zweckgesellschaft für Akquisitionen, veröffentlichte heute ihren Halbjahresbericht für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023.

Der Halbjahresbericht kann über den folgenden Link von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden: https://www.BrigadeM3EAC.com/documents

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung bestimmt und darf nicht in die Vereinigten Staaten, nach Australien, Kanada, Japan, auf die Cayman-Inseln oder nach Südafrika oder in ein anderes Rechtsgebiet verteilt oder versendet werden, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung oder ein öffentliches Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Im EWR richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU 2017/1129) in der jeweils gültigen Fassung sind. In Großbritannien richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (EU) Nr. 2017/1129, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

ANFRAGEN

BM3EAC Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com