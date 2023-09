München (ots) -Digitale Innovationen können den Arbeitsalltag von professionell Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung unterstützen. Das internationale, private Pharmaunternehmen Servier hat dazu auch im Jahr 2023 mit dem "i-care-Award" eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen vergeben, die solche Innovationen entwickeln. Der mit einer Förderung der Preisträger versehene "i-care-Award 2023" wurde beim zehnten Deutschen Pflegetag am 28. September 2023 in Berlin verliehen.Eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich aus einer Fülle an Bewerbungen für folgende zwei gleichwertige Preisträger entschieden:KI-basierter Sprachassistent entlastet Pflegekräfte bei der DokumentationDie voize GmbH hat den digitalen Sprachassistenten "voize" entwickelt, mit dem Pflegekräfte die Dokumentation frei am Smartphone einsprechen können. "Frau Schneider hat einen Blutdruck von 120 zu 75." Das reicht schon. Mittels KI werden Einträge für Pflegeberichte, Vitalwerte und Bewegungsprotokolle erstellt und via Schnittstelle in das bereits bestehende Dokumentationssystem übertragen. Das spart jede Menge Papierzettel und bis zu 45 Minuten pro Schicht - Zeit, die für die Pflege bleibt. "voize" dient als smarter Begleiter durch den gesamten Pflegealltag und die KI passt sich individuell an die Sprechweise der Pflegekräfte an, sodass auch Akzente oder Dialekte gut verstanden werden. "voize" bietet einen effektiven Ansatz, Pflegekräfte zu entlasten. Die App wird gemeinsam mit Pflegeträgern entwickelt und ist bereits in Deutschland und Österreich in über 100 Einrichtungen im Einsatz.VR4care - Pflegeausbildung in einer neuen DimensionDie imsimity GmbH setzt technische Möglichkeiten der immersiven Virtual Reality (iVR) ein, um die Ausbildung und Schulung von Pflegekräften moderner, effektiver und effizienter zu gestalten. Das Hard- & Softwarepaket "VR4care" ermöglicht den Betrieb eines hybriden Lernraums, in dem berufliche Einsatzszenarien, optimierend zum analogen Prozess, ressourcenschonend und äußerst realitätsnah, einzeln oder im Team, im virtuellen Raum geübt werden können. Digitale Auswertungen und Feedbacks zeigen Fehler und Verbesserungspotenzial und ermöglichen so eine unmittelbare persönliche Lernerfolgskontrolle. Die Nutzer:innen erlernen zudem zukunftsorientierte Medien- und Visionskompetenzen.Pflege aktiv gestalten und Digitalisierung vorantreiben"Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, übernimmt Servier gerade als privates Pharmaunternehmen eine hohe gesellschaftliche und soziale Verantwortung und fühlt sich daher insbesondere dem Thema Pflege verpflichtet", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Zu unserem ganzheitlichen Ansatz gehören zusätzlich zu innovativen Arzneimitteln auch digitale Innovationen. Daher unterstützen wir digitale Konzepte und Ideen in der Pflege, damit professionell Pflegende mehr Zeit für den direkten Kontakt mit den zu Pflegenden gewinnen und damit die Pflege menschlicher wird.""Der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindende Deutsche Pflegetag ist die perfekte Bühne, innovative Ideen und Projekte direkt der Zielgruppe zu präsentieren und mit ihr zu diskutieren", sagt Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft mbH und Veranstalter des Deutschen Pflegetages. "Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Premiumpartner Servier den 'i-care-Award' in unserem Jubiläumsjahr erneut im Rahmen des Deutschen Pflegetages verleiht.""Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem i-care-Award 2023", sagt Martin Zimmermann, CEO der imsimity GmbH und Mitgründer der VR4Care UG. "Durch unser Lerninsel-Konzept ist das Erlernen von Pflegearbeit zusätzlich zur bisherigen analogen Wissensvermittlung in einer immersiv-virtuell gestalteten Welt möglich. Der Deutsche Pflegetag ist für uns eine großartige Bühne, um den Zuständigen für moderne Pflegeausbildung die Besonderheiten unserer Virtual-Reality-Anwendungen präsentieren zu dürfen. Denn diese neuen Möglichkeiten kann man nur durch eigenes Ausprobieren wirklich verstehen.""Die Verleihung des i-care-Awards 2023 ist eine große Ehre für uns und bestärkt uns einmal mehr in unserem Ziel, mit innovativen KI-Systemen eine Entlastung für die Pflege zu schaffen," sagt Marcel Schmidberger, Geschäftsführer der voize GmbH. "Wir bedanken uns herzlich bei den Pflegenden. Ohne den stetigen Austausch mit ihnen wäre die Entwicklung solch eines praxisnahen und effektiven Sprachassistenten nicht möglich. Angesichts des Fachkräftemangels und der aktuellen demographischen Entwicklung braucht es vielfältige und innovative Lösungen, die Pflegende unterstützen. Wir finden, Pflege ist kein Schreibtischjob und möchten Pflegenden mehr Zeit für den persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakt mit den Bewohnenden verschaffen. Der Deutsche Pflegetag ist der perfekte Ort, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die die Pflegenden nachhaltig entlasten."Bewerbungen zum "i-care-Award 2024" im Frühjahr 2024 geplantServier als Stifter des Preises hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Innovationen zu finden, auszuzeichnen und durch die Preisverleihung bekannt zu machen. Mit dem "i-care-Award" werden digitale Innovationen ausgezeichnet, die es Pflegenden in ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen, stationären Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern ermöglichen, mehr Zeit und Qualität für den direkten Kontakt mit Patienten aufzuwenden und damit die Pflege menschlicher zu machen. Denn für die persönliche Zuwendung bleibt im Pflegealltag immer weniger Zeit. Die Erstplatzierten erhalten eine Förderung in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Bewerbungen für den "i-care-Award 2024" können voraussichtlich im Frühjahr 2024 eingereicht werden. Die Bewerbungsunterlagen anfordern und potenzielle Rückfragen stellen können Sie unter der E-Mail-Adresse i-care-Award-de@servier.com.Über ServierServier ist ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das als private Stiftung geführt wird. Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, leisten wir einen bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag sowohl für Patient:innen als auch für eine nachhaltige Umwelt. Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist in über 150 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2021/2022 Umsatzerlöse in Höhe von 4,9 Milliarden Euro (3,7 Mrd. EUR Originalmedikamente + 1,2 Mrd. EUR Generika). Die deutsche Niederlassung Servier Deutschland GmbH wurde 1996 in München gegründet. Unserem Leitbild und unserer langfristigen Vision folgend, setzen sich unsere 21.400 Kolleg:innen weltweit jeden Tag für den therapeutischen Fortschritt und die Bedürfnisse von Patient:innen ein.Wir investieren über 20 Prozent unserer Pharma-Umsatzerlöse in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und sind ein führendes Unternehmen im Bereich kardiovaskulärer und metabolischer Erkrankungen. Zukünftig möchten wir auch ein anerkannter Partner in der Hämatologie/Onkologie sein. Zukünftige Wachstumstreiber sind zudem die Bereiche Neurowissenschaften und Autoimmun-erkrankungen. Um die finanzierbare Versorgung mit qualitativ hochwertigen Medikamenten für möglichst viele Menschen zu ermöglichen, bietet Servier hochwertige Generika an. Weitere Informationen finden Sie auf www.servier.de und servier.comÜber den Deutschen PflegetagDer Deutsche Pflegetag ist Deutschlands führender Pflegekongress und bildet die neuesten Themen und Trends in der Pflege ab. Die begleitende Fachausstellung schafft eine Plattform für Experten, Entscheider und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Pflege, Gesellschaft. Die organisatorische Verantwortung trägt die Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft (DPSG), ideeller Veranstalter ist der Deutsche Pflegerat e.V..Über die imsimity GmbHDie imsimity GmbH ist ein führender Anbieter für Extended Reality (XR) Soft- und Hardwarelösungen, die mit Teilbereichen der Künstlichen Intelligenz (KI), wie Machine Learning und Deep Learning, erweitert/erweiterbar sind. imsimity entwickelt Standardanwendungen für digital ergänzende Lern- und Trainingsumgebungen, die ressourcenschonend und kostengünstig eingesetzt werden können sowie individuelle, interaktiv-immersive Produkt- und Imagepräsentationen für den Point of Sale. Die für die Pflegeausbildung entwickelte Anwendung "VR4care" wird an unterschiedlichen Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt, zum Beispiel in Caritas- oder Diakonie-Pflegeheimen/-Kliniken oder bei großen Bildungsanbietern im Bereich der Alten- und Krankenpflege.Über die voize GmbHDie im Februar 2020 gegründete voize GmbH setzt sich dafür ein, Pflegende bei der Dokumentation zu entlasten, sodass mehr Zeit für die Pflege und den direkten Kontakt mit den Bewohnenden bleibt. 