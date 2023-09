Am Abend äußert sich die Commerzbank zu ihrer Ausschüttungspolitik. Von 2022 bis 2024 will sie insgesamt 3 Milliarden Euro ausschütten. Damit wird eine frühere Aussage bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr peilt die Bank eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent an. Die Ausschüttungsquote für 2024 soll bei mindestens 70 Prozent liegen. Für die Jahre ...

