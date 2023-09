DJ Commerzbank will Ausschüttungsquote weiter erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Die Commerzbank erwarte eine höhere Profitabilität der Geschäftsaktivitäten und bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent eine Eigenkapitalrendite (Net RoTE) von mehr als 11 Prozent im Jahr 2027, hieß es. Auf dieser Basis sei eine Anpassung der Kapitalrückgaberichtline beschlossen worden.

In den Jahren 2022 bis 2024 will die Commerzbank in Summe 3 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre ausschütten. Um dies zu erreichen, wird die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen. Für die Jahre 2025 bis 2027 strebt die Commerzbank den weiteren Angaben zufolge eine Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent an, jedoch nicht mehr als das Konzernnettoergebnis nach Abzug von AT-1-Kupons und Minderheitsanteilen.

Voraussetzung für eine Dividende sei eine CET1-Quote nach Ausschüttung von mindestens 250 Basispunkten über der regulatorischen Mindestanforderung. Für einen Aktienrückkauf sei zusätzlich eine CET1-Quote nach Rückkauf von mindestens 13,5 Prozent Voraussetzung. Zudem müssen die Europäische Zentralbank (EZB) und die deutsche Finanzagentur einem Aktienrückkauf zustimmen.

"Mit der erfolgreichen Umsetzung unserer 'Strategie 2024' haben wir die Grundlage für eine weiter steigende Profitabilität der Commerzbank geschaffen", sagte Vorstandsvorsitzender Manfred Knof. "Damit wächst der Spielraum, unsere Aktionärinnen und Aktionäre in noch stärkerem Maße an unserem Erfolg teilhaben zu lassen. Die geplante Erhöhung der Ausschüttungsquote ist Ausdruck unserer Zuversicht für die weitere Entwicklung der Bank."

Die Commerzbank hatte für das Jahr 2022 die Kapitalrückgabe an ihre Aktionäre wieder aufgenommen. Insgesamt hatte sie rund 370 Millionen Euro über eine Dividende und einen ersten Aktienrückkauf an die Aktionäre zurückgereicht, entsprechend einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent. Für das laufende Jahr strebt die Bank eine Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 50 Prozent an.

Den Businessplan für 2024 bis 2027 will die Bank wie geplant am 8. November veröffentlichen.

