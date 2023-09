Potsdam (ots) -Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wählt Dr. Ing. Helmar Rendez (61) in den Verwaltungsrat des Senders. Die Wahl fand auf der heutigen (28.09.23) Rundfunkratssitzung in Potsdam statt.Der promovierte Wirtschaftsingenieur Rendez ist seit mehr als 25 Jahren im Top-Management von Großunternehmen sowohl im privaten, kommunalen als auch staatlichen Bereich tätig.Nach seiner Wahl sagte Helmar Rendez: "Ich freue mich über das Vertrauen, das der Rundfunkrat mir entgegenbringt. Als Verwaltungsrat will ich einen Beitrag dazu leisten, die erforderlichen Transformationsprozesse im rbb erfolgreich umzusetzen."Der Vorsitzende des Verwaltungsrates Benjamin Ehlers sagte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Helmar Rendez und bin davon überzeugt, dass seine Erfahrung und Expertise eine echte Bereicherung für unser Gremium bedeutet."Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Intendantin/des Intendanten mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung der Programme des rbb. Vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen wirkt der Verwaltungsrat beratend und unterstützend. Der für eine vierjährige Amtszeit gewählte Verwaltungsrat wurde am 20. April 2023 gewählt. Er setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen, sowie einem vom Personalrat gewählten Personalratsmitglied zusammen. Verwaltungsratsvorsitzender ist Benjamin Ehlers.Die heutige (28.09.23) Wahl wurde erforderlich, nachdem ein Mitglied vorzeitig aus dem Gremium ausgeschieden ist.Pressekontakt:Gremiengeschäftsstelle des Rundfunk Berlin-BrandenburgE-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. (030 oder 0331) 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5614539