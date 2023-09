(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.09.2023 - Biotech-Aktien zeigten sich am Donnerstag erneut schwächer. Unter anderem verloren die Papiere von MorphoSys deutlich. Auch an der Wall Street stand der Sektor unter Druck. Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 15.323 Punkte, gestützt von MTU Aero Engines, Infineon und Siemens Healthineers. Auf der anderen Seite standen Zalando, Bayer und Vonovia. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...