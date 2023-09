Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der ersehnte wirtschaftliche Aufschwung in China nach der Aufhebung der restriktiven COVID-19-Maßnahmen erwies sich als kurzlebig, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Prognose für das dritte Quartal von 0,8% QoQ deute darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft sich in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren werde. Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass das von der chinesischen Führung für das Jahr 2023 festgelegte Wachstums-Ziel von 5% erreicht werden könne. Für 2024 würden die Analysten jedoch ein Wachstum von lediglich 2,8% erwarten, denn China würden weiterhin strukturelle Probleme, wie etwa die ungünstige Demographie, der taumelnde Bausektor und das hitzige geostrategische Umfeld (De-Risking) plagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...