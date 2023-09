Hamburg (www.anleihencheck.de) - Deutschlands BIP wird in diesem Jahr voraussichtlich um 0,6% schrumpfen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für das kommende Jahr würden die Analysten einen moderaten Zuwachs von 0,9% erwarten. Es falle auf, dass Deutschland das einzige der großen Euroländer sei, für das ein Rückgang des BIP prognostiziert werde. Ursächlich dafür sei das überdurchschnittlich große Verarbeitende Gewerbe Deutschlands, das einen Anteil an der Bruttowertschöpfung von rund 23% habe, während dieser Wert bei Frankreich nur bei 11% und in Italien bei 16% liege. ...

