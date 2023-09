BERLIN (dpa-AFX) - Vergiftungsfälle in Deutschland werden künftig zentral erfasst. Dafür beschloss der Bundestag am Donnerstagabend die Einrichtung eines Vergiftungsregisters beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Die zentrale Erfassung ermögliche einen Überblick über das tatsächliche Vergiftungsgeschehen und schließe bestehende Informationslücken, heißt es in der Begründung der Bundesregierung. Bisher sammeln das Bundesinstitut und die sieben regionalen Giftinformationszentren unabhängig voneinander Informationen über Vergiftungen, ohne dass die Daten zentral gespeichert und systematisch ausgewertet werden./ax/DP/he