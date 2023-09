Volkswagen hatte für die Anleger am Mittwoch mal wieder schlechte Neuigkeiten im Gepäck. Aufgrund von IT-Infrastrukturproblemen kam die Produktion an gleich mehreren Standorten zum Erliegen. Betroffen waren davon Werke in Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück. Darüber hinaus stockte der Betrieb in drei Komponentenwerken.Heute Morgen teilte Volkswagen (DE0007664039) mit, dass die Störung behoben sei und die Systeme wieder stabil laufen würden. Die Produktion soll nun langsam wieder hochgefahren werden. Der Schrecken scheint also ein schnelles Ende zu ...

