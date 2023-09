Hören Dauer: 00:19:52: https://audio-cd.at/page/podcast/4812/ "Jammen wir über Fonds:" als Motto einer neuen Serie auf audio-cd.at . Wolfgang Matejka stellt den Mozart One, einen Investmentfonds, dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt wobei mit anderen europäischen Werten die Allokation ergänzt wird, im Talk mit Christian Drastil vor. Der Mozart One wird aktiv gemanaged, wir sprechen über Wetten, historische Performance und Besonderheiten am österreichischen Markt..ISINs Mozart One: AT0000A0KML1 (Ausschüttend)AT0000A0KLE8 (Thesaurieret)Blog Wolfgang Matejka: https://www.wolfgang-matejka.comPodcast: Wolfgang Matejka https://audio-cd.at/search/mmmWolfgang Matejka ist Geschäftsführer der Matejka & Partner Asset ...

Den vollständigen Artikel lesen ...