Weltweit führender Apfel- und Fumarsäure-Lieferant wird Produkt an Kunden bis September 2014 ausliefern

Bartek Ingredients ist äußerst erfreut, eine Aktualisierung des Fortschritts seiner weltweit größten Apfel- und Fumarsäure-Produktionsanlage bekannt geben zu dürfen. Das Projekt, dessen Grundsteinlegung im Januar 2023 erfolgte, wird planmäßig fertiggestellt und den Kunden das Produkt bis Ende September 2024 zur Verfügung stellen.

"Es erfüllt uns mit Stolz, bestätigen zu dürfen, dass wir wie erwartet voranschreiten", so John Burrows, CEO von Bartek. "Wir sind äußerst erfreut, unserer erweiterte Kapazität im nächsten Sommer zur Verfügung zu stellen und zusätzliche Möglichkeiten für eine Vielzahl neuer Produkte bieten zu können."

Bartek geht davon aus, dass die neue Anlage einen neuen globalen Maßstab für Betriebssicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit setzen wird. Zu den voraussichtlichen Errungenschaften von Bartek zählt eine Verdopplung der Produktionskapazität und eine Treibhausgasemissionsreduzierung pro Einheit um mehr als 80 Prozent.

Bartek kooperiert im Rahmen des Projekts mit dem globalen Engineering-Unternehmen WSP und wird im Verlauf des gesamten Anlagenbaus weitere Aktualisierungen zur Verfügung stellen. Für Fragen zur Aktualisierung wenden Sie sich bitte an Bartek.ca.

Über Bartek Ingredients

Seit über 50 Jahren ist Bartek Ingredients Inc. ein weltweit führender Hersteller von Äpfelsäure, Fumarsäure und Maleinsäureanhydrid. Bartek hat seine Zentrale in Stoney Creek, Ontario, Kanada, und beschäftigt 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinen beiden Produktionsstätten im Süden Ontarios. Die Anlagen von Bartek sind nach dem ISO 9001:2015 Standard zertifiziert. Bartek ist außerdem nach dem BRC Global Standard for Food Safety zertifiziert und vertreibt seine Produkte in mehr als 40 Ländern weltweit. Mit dem Eigentümerwechsel im Jahr 2019 und bedeutenden Investitionen wird die Präsenz von Bartek in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie durch hochinnovative Produkte und Dienstleistungen gestärkt, die auf der Grundlage von fundierten Produktkenntnissen und Anwendungswissen Lösungen für die Bedürfnisse der Branche bieten. Mehr Informationen über Bartek finden Sie unter bartek.ca/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

