Köln (ots) -Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreis wurden Sarah-Christin Peter und André Nier für die WDR-Koproduktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" in der Kategorie Bester Schnitt/Montage ausgezeichnet. Außerdem erhielten die "tagesthemen live aus Kiew", an denen ARD-Korrespondent Vassili Golod maßgeblich beteiligt war, den Preis für die Beste Information.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Was für eine tolle Anerkennung für diese großartige Leistung! Ich gratuliere den ausgezeichneten Produktionen herzlich zum Deutschen Fernsehpreis, den sie sehr verdient erhalten. Zu sehen, wie sich Journalisten und Filmschaffende aus dem WDR immer wieder bemühen, das beste, kreativste und innovativste Ergebnis bei ihrer Arbeit zu erreichen - manchmal auch unter widrigen Bedingungen - macht mich stolz."Bei der "Nacht der Kreativen", die bereits am 27. September stattfand, gab es einen Fernsehpreis für eine WDR-Koproduktion in der Kategorie "Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation". Die Editor:innen André Nier und Sarah-Christin Peter wurden für ihre Leistung bei der Serie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" (ARD/NDR/SWR/WDR/rbb/gebrueder beetz/OneGate Media) geehrt. Die Machart der spannenden Serie glänzt durch rasche Bildfolge und vielschichtige Montage. Tom Buhrow: "Die ausgezeichneten Editoren sind wahre Künstler. Nicht zuletzt durch ihre Bildkomposition ist die Serie 'Reeperbahn Spezialeinheit FD65' zu diesem dokumentarischen Meisterwerk geworden."Tagesthemen erhalten Preis für "Beste Information"In der Kategorie "Beste Information" wurden die Tagesthemen für ihre Live-Berichterstattung aus Kiew ausgezeichnet. Tom Buhrow: "Natürlich freue ich mich auch besonders über den Deutschen Fernsehpreis für die Tagesthemen, meine alte Heimat. Herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen! Auch WDR-Journalist Vassili Golod war maßgeblich an der Tagesthemen-Ausgabe live aus Kiew beteiligt. Eine unglaubliche Leistung von allen." Bei der Preisübergabe bedankte sich Moderatorin Caren Miosga bei Vassili Golod mit den Worten: "Vassili, das ist auch dein Preis!"Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wurde in insgesamt 30 Kategorien verliehen. Über die Auswahl der Nominierten und Preisträger:innen entschied eine unabhängige Fachjury unter dem erneuten Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer.Hier finden Sie die Gewinner-Produktionen in der ARD Mediathek:Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation: Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (https://www.ardmediathek.de/video/reeperbahn-spezialeinheit-fd65/der-pate-von-st-pauli/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODM4XzIwMjItMTAtMzAtMjEtNDU)Beste Information: tagesthemen live aus Kiew (https://www.ardmediathek.de/video/tagesthemen/tagesthemen-live-aus-kiew/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2VzdGhlbWVuL2M0ODg3MjBhLTBkNWMtNDBhMC1hYzdmLTYxYjZlNzAwZTAxZi8x)