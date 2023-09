San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Supermicro ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz und Gründung in San Jose, das sich auf technische Spitzenleistungen und den Aufbau einer groß angelegten KI- und Cloud-Rechenzentrumsinfrastruktur mit umweltfreundlicher Effizienz konzentriert.Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und IoT/Edge, feiert sein30. Jahr von Forschung, Entwicklung und Produktion im Herzen des Silicon Valley. Während KI zu einer kritischen Komponente für Unternehmen jeder Größe geworden ist, ist Supermicro weiterhin führend in der Branche und bietet eine Reihe von Lösungen für alle KI-Initiativen und -Implementierungen. Supermicros Fokus auf Time-to-Market, Building Block Solutions® und Green IT hat dazu geführt, dass die Gesamtbetriebskosten (TCO, Total Cost of Ownership) für Rechenzentren gesenkt werden konnten. Dies ermöglicht es Unternehmen, schneller produktiver zu werden. Supermicro hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweite Branchenführer bei der Bereitstellung von Servern mit generativer KI an Kunden zu werden."Ich bin sehr zufrieden damit, wie weit Supermicro in 30 Jahren gekommen ist, da wir jetzt die fortschrittlichsten und leistungsfähigsten KI-Lösungen auf dem heutigen Markt liefern", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir bieten IT-Komplettlösungen. Cloud Service Provider und Unternehmen können Supermicro für alle ihre IT-Anforderungen nutzen, einschließlich großer generativer KI-Workloads und Inferencing-Computing für jede vertikale Anwendung. Supermicros großes Sortiment an KI, Servern, Speicher- und Edge-Geräten wird in Zusammenarbeit mit unseren führenden Technologiepartnern NVIDIA, Intel und AMD entwickelt. Mit zahlreichen heute verfügbaren Produktfamilien und Produktionsstätten in den USA und auf der ganzen Welt können wir Kunden schnell Tausende von Racks von Hochleistungsservern liefern, die unser Programm für Plug-and-Play-Lösungen im Rack-Maßstab nutzen. Im Rahmen meines Engagements für Green Computing habe ich vor kurzem im Silicon Valley Land für die Green Earth Foundation erworben, die sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit große Flächen aufzuforsten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern."Erfahren Sie mehr über Produkte, Kunden und die Mission von SupermicroDas letzte JahrzehntIn den letzten zehn Jahren hat Supermicro Systeme entwickelt und gebaut, die energieeffizient sind, was die Kosten für den Betrieb eines modernen Rechenzentrums reduziert. Supermicro arbeitet derzeit mit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen zusammen, z. B. in den Bereichen soziale Netzwerke, autonomes Fahren, Halbleiterherstellung und Forschungseinrichtungen, um die Stromverbrauchseffektivität (PUE, Power Usage Effectiveness) ihrer großen Rechenzentren auf etwa 1,06 zu senken, was zu niedrigeren Stromkosten und geringeren Gesamtbetriebskosten führt. Mit dem disaggregierten Design-Ansatz von Supermicro und den PnP-Lösungen im Rack-Maßstab wurde auch eine signifikante Reduzierung von Elektroschrott erreicht.Lesen Sie den offenen Brief von Charles Liang zum 30. Jahrestag von SupermicroZusätzlich zu seinen etablierten Produktionsstätten in Silicon Valley, Taiwan und den Niederlanden erweitert Supermicro seine Reichweite mit einer neuen Anlage in Malaysia. Mit der Fähigkeit, mehr als 4000 Racks pro Monat zu liefern, kann Supermicro schnell fortschrittliche IT-Gesamtlösungen weltweit liefern. Darüber hinaus gibt das Programm Made In the USA Kunden Vertrauen in die Integrität der Lieferkette von Supermicro.Supermicros Ziel für die kommenden Jahre ist es, Building Block Solutions® für Rechenzentren mit niedrigem PUE-Wert zu entwickeln und mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten, um die Einführung von Flüssigkeitskühlung in 20 % der weltweiten Rechenzentren voranzutreiben. Mit Flüssig- und Freiluftkühlung können Rechenzentren leicht einen PUE-Wert von 1,06 oder sogar weniger erreichen, wodurch die Notwendigkeit der Anpflanzung von weiteren 20 Milliarden Bäumen zum Kohlenstoffausgleich reduziert wird.Das sagen die BranchenführerSupermicro arbeitet mit vielen Branchenführern zusammen, mit einigen davon schon seit 30 Jahren:"In den letzten drei Jahrzehnten hat Supermicro bedeutende Fortschritte im Computerbereich gemacht. Ich bin begeistert, mit Charles und dem Supermicro-Team zusammenzuarbeiten, um die Rechenzentrumsarchitektur mit beschleunigtem Computing und generativer KI zu revolutionieren." - Jensen Huang, CEO, NVIDIA."Herzlichen Glückwunsch zum 30. Jahrestag! Supermicro ist seit Jahrzehnten ein wertvoller Partner von Intel und wir freuen uns auf viele großartige Dinge in der Zukunft." - Pat Gelsinger, CEO, Intel."AMD und Supermicro haben eine langjährige Geschichte bei der Bereitstellung von führenden Computing-Lösungen. Ich bin sehr stolz auf das umfangreiche Portfolio an Rechenzentrum-, Edge- und KI-Lösungen, die wir gemeinsam entwickelt haben, sowie auf unsere Führungsposition bei leistungsstarken Computing-Lösungen und unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit. Herzlichen Glückwunsch an Charles und das gesamte Team zu den fantastischen ersten 30 Jahren! Ich freue mich auf noch mehr Erfolg und Einfluss in den nächsten 30 Jahren", - Dr. Lisa Su, CEO von AMD.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche hochvolumige Hauptplatinen-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden im eigenen Unternehmen (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz genutzt und optimiert werden, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme exakt für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren: Sie können aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Set von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/ oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234837/06_2023_Supermicro_GreenComputingPark_Charles_30th_1080x1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5614590