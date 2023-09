Das Biotechunternehmen Defence Therapeutics erzielt nach neuester Studie mit ihrer mRNA-Technologie Accum eine doppelt so starke Immunreaktion wie herkömmliche mRNA-Therapien. Das bedeutet weniger Nebenwirkungen und eine effektivere Behandlung. Die Marktgröße für mRNA-Therapeutika wird laut Precedence Research bis 2032 rund 137,59 Mrd. USD erzielen. Im Zeitraum von 2023 bis 2032 ist mit einem CAGR von 13,2 % zu rechnen. Um diese Wirkstoffe zu injizieren, bedarf es passgenauer medizinischer Fläschchen. Dafür sorgt Schott Pharma, die diese Woche ihr IPO an der Deutschen Börse gestartet haben. Eine Bewertung von um die 4 Mrd. EUR bringt der Börsengang mit sich. Die Allianz Gruppe hingegen setzt auf Konsolidierung, verkauft ihr Geschäft im Nahen Osten und spült damit rund 210 Mio. EUR Cash in ihre Kassen.

