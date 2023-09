Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) zahlt am 2. November 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Oktober 2023. Im August 2023 nahm Delta Air Lines die Zahlung einer Dividende (0,10 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ...

