Bis spätestens Anfang Oktober 2024 will man für bis zu 70 Mio. € eigene Aktien zurückkaufen. Das soll laut der Planungen für bis zu 4 Mio. Aktien reichen. KONTRON schloss daraufhin gestern 3,3 % höher. Bereits ab kommendem Montag sollen die Rückkäufe beginnen. In fundamentaler Hinsicht sollten sich Kurse um 23/25 € gut darstellen lassen. Dafür muss allerdings der Gesamtmarkt mitspielen. Es kann aber nicht schaden, sich mit einer Anfangsposition schon mal in Stellung zu bringen.



