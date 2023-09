DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: AEW Energie AG stärkt ihr nationales Engagement für Windprojekte

Aarau (pta/29.09.2023/07:30) - Die AEW Energie AG übernimmt die Vento Ludens Suisse GmbH mit Sitz in Kreuzlingen und einer Zweigniederlassung in Yverdon-les-Bains. Sie verfolgt damit konsequent ihre Wachstumsstrategie im Bereich der Windenergie und stärkt ihr Bestreben zur Steigerung der Eigenproduktion in der Schweiz.

Die zur internationalen Vento Ludens Gruppe gehörende Schweizer Niederlassung Vento Ludens Suisse GmbH (VLS) wurde 2009 gegründet. Sie konzentriert sich auf die Projektierung, Finanzierung und den Bau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie mit Schwerpunkt Windenergieanlagen. Die VLS ist an den Windpark-Projekten Homberg, Burg, Bavois und Essertines-sur-Rolle beteiligt. Mit der Übernahme wird die AEW gleichzeitig Mehrheitsaktionärin des Windparks Burg im Kanton Aargau, d.h. zu den bisher 25 % Anteilen kommen weitere 30 % von der VLS hinzu.

Mit der Übernahme der VLS setzt die AEW ihre Unternehmemsstrategie konsequent um. Sie erfüllt einen wesentlichen Auftrag der Eigentümerstrategie des Kantons Aargau und stärkt ihr Bestreben zur Steigerung der Eigenproduktion in der Schweiz. Die AEW sichert sich über die Vento Ludens den Zugang zu potenziell 40 GWh Stromerzeugungskapazität aus erneuerbarer Windenergie; mit dieser Technologie werden rund 2/3 der Energie im Winterhalbjahr produziert. Das bedeutet Strom für rund 9'000 Durchschnittshaushalte. Gleichzeitig unterstützt die AEW damit die Umsetzung der Energiestrategie 2050.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Vento Ludens Suisse GmbH bleibt vorerst eine eigene Gesellschaft, sämtliche Mitarbeitenden werden weiter beschäftigt.

