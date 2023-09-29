BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 635 (680) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 9600 (10000) DKK - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 172 (176) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 63 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT INFICON HOLDING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1325 (1222) CHFBERENBERG HEBT VAT GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 395 (365) CHFGOLDMAN HEBT BRUNELLO CUCINELLI AUF 'BUY' - ZIEL 87 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CERES POWER AUF 510 (540) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 29 (28) EUR - 'BUY'GOLDMAN PASST ZIEL FÜR PROSUS AUF 49,4 EUR AN - 'BUY'GOLDMAN SENKT WPP AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 885 PENCEHSBC HEBT BIOMERIEUX AUF 'BUY' - ZIEL 110 EURHSBC SENKT EUROFINS SCIENTIFIC AUF 'HOLD' - ZIEL 60 EURJEFFERIES STARTET LUNDIN ...Den vollständigen Artikel lesen ...