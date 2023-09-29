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DEUTSCHE POST
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Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE POST AG38,275+0,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG31,610+0,80 %
SARTORIUS AG VZ325,70+2,94 %
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