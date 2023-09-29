The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2023
ISIN Name
XS1888933683 WORLD BK 18/23 FLR MTN
XS1890137364 EUR. BK REC.DEV.18/23 MTN
DE000BLB4UA1 BAY.LDSBK.IS.17/23
DE000A2LQT08 DT.BALATON AG INH O.N.
US4581X0CC06 INTER-AMER.DEV.BK 13/23
USF84914CU62 SOC GENERALE 18/UND. FLR
DE000LB1B2G0 LBBW STUFENZINS 16/23
DE000NWB16H1 NRW.BANK IS.A.16H 13/23
FR0013210408 VEOLIA ENVIRONN.16/23 MTN
US29250NBG97 ENBRIDGE 21/23
DE000NLB2Q10 NORDLB IS.17/23 DL
DE000HLB3T75 LB.HESS.THR.CARRARA10B/18
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2023
ISIN Name
XS1888933683 WORLD BK 18/23 FLR MTN
XS1890137364 EUR. BK REC.DEV.18/23 MTN
DE000BLB4UA1 BAY.LDSBK.IS.17/23
DE000A2LQT08 DT.BALATON AG INH O.N.
US4581X0CC06 INTER-AMER.DEV.BK 13/23
USF84914CU62 SOC GENERALE 18/UND. FLR
DE000LB1B2G0 LBBW STUFENZINS 16/23
DE000NWB16H1 NRW.BANK IS.A.16H 13/23
FR0013210408 VEOLIA ENVIRONN.16/23 MTN
US29250NBG97 ENBRIDGE 21/23
DE000NLB2Q10 NORDLB IS.17/23 DL
DE000HLB3T75 LB.HESS.THR.CARRARA10B/18