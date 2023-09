The following instruments on XETRA do have their first trading 29.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2023Aktien1 CA50205A1057 LFNT Resources Corp.2 CA3505901056 Founders Metals Inc.3 CA47817E1034 Johnson & Johnson CDR4 CA68621J4019 Organto Foods Inc.5 US87166L2097 Synlogic Inc.6 US98420U8027 XWELL Inc.Anleihen1 FR001400L4Y2 ALD S.A.2 XS2698773913 BMW Finance N.V.3 XS2697983869 ESB Finance DAC4 XS2697970536 ESB Finance DAC5 XS2670326375 Municipality Finance PLC6 XS2696090286 Pinnacle Bidco PLC7 XS2325693369 Sacyr S.A.8 XS2597671051 Sacyr S.A.9 XS2696902837 Bayerische Landesbank10 DE000DD5A432 DZ BANK AG11 DE000DD5A424 DZ BANK AG12 DK0009924615 Dänemark, Königreich13 AU3CB0302867 Inter-American Development Bank14 US87031CAN39 AB Svensk Exportkredit15 XS2680753568 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.16 US13607LWW98 Canadian Imperial Bank of Commerce17 US13607LWV16 Canadian Imperial Bank of Commerce18 US13607LWT69 Canadian Imperial Bank of Commerce19 XS2696089197 Carlsberg Breweries A/S20 XS2676777605 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C21 US62878V2G43 NBN Co Ltd.22 US62878V2F69 NBN Co Ltd.23 AT0000A377E6 Niederösterreich, Land24 XS2696093033 Pinnacle Bidco PLC25 XS2696803852 Telenor ASA26 AT0000A37249 Wienerberger AG27 FR001400L362 Action Logement Services SAS28 XS2698773830 BMW Finance N.V.29 CA438121BE43 Honda Canada Finance Inc.30 XS2696803696 Telenor ASA