Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat gestern Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 3.151,85 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,93 Prozent auf 1.590,41 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach einem verhaltenen Tagesverlauf im Späthandel noch nach oben. Für etwas Rückenwind sorgte am Nachmittag die freundliche Tendenz der US-Börsen. Positiv wurden auch Inflationsdaten aus Deutschland aufgenommen. Die Zahlen zeigten einen deutlichen Rückgang der Teuerungsraten und sorgten angesichts der jüngsten Ängste vor Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen für Erleichterung. Für den Rückgang ...

