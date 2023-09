NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Neuigkeiten zur Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Einen Bericht, wonach der Industriekonzern diese zur Hälfte an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky verkaufen könnte, wertete Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Studie als strategisch sinnvoll. Denn Thyssenkrupp wolle sein europäisches Stahlgeschäft vollkommen unabhängig von Kohlestrom machen, und Kretinsky sei Chef und Großaktionär des Energiekonzerns EP Holding, der zu einem der führenden Hersteller grünen Wasserstoffs aufsteigen wolle. Bei der am 22. November anstehenden Zahlenvorlage könnte Thyssenkrupp Einzelheiten zum strategischen Nutzen einer möglichen Transaktion bekannt geben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:15 / BST





ISIN: DE0007500001

