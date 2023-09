Nach einem schwachen Handelsverlauf im September deutet sich zum Monatsultimo eine Gegenbewegung im DAX an. Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Donnerstag um 0,7 Prozent zulegen konnte, steigt er am Freitag 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent auf 15.773 Punkte. Gute Vorgaben von der Wall Street und von den asiatischen Handelsplätzen - in Hongkong geht es für den Hang Seng Index um 2,7 Prozent nach oben - unterstützen die Erholungsbemühungen in Frankfurt. Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...