Der DAX fängt sich vorerst und feiert zum ersten Mal in dieser Woche wieder einen Tagesgewinn. Am Freitag könnten wichtige Wirtschaftsdaten den Ton vorgeben.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Verlusttagen hat der deutsche Leitindex DAX am Donnerstag wieder positive Zahlen geschrieben. Vorbörslich deutet sich für den Freitag ebenfalls eine positive Entwicklung an. "Die Negativserie beim DAX ist fürs Erste durchbrochen", stellt Thomas Altmann von QC Partners fest. "Ein positiver Handelstag nach zuvor 5 negativen in Serie ist allerdings kein Grund zur Entwarnung. Die Situation bleibt unverändert angespannt."

Währenddessen blicken Marktteilnehmer mit Spannung auf wichtige Wirtschaftsdaten aus Deutschland und dem Euro-Raum, besonders im Hinblick auf die Inflation.

Auch die Lage an den US-Börsen entspannten sich am Donnerstag etwas. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 schlossen allesamt im Plus. Stephen Innes von SPI Asset Management machte vor allem gesunkene Ölpreise und gesunkene Renditen bei Staatsanleihen als Gründe für die Erleichterung aus.

Trotz robuster Konjunkturdaten und BIP-Wachstum schwebt die Unsicherheit eines potenziellen Government-Shutdown über den Märkten. Sehen Sie sich dazu auch die Analyse von Sandra Navidi bei wO-TV an.

Für Analyst Altmann steht fest: "Ohne nachhaltig positive Nachrichten werden die Käufer nicht in großem Stil an den Aktienmarkt zurückkehren. Im Moment ist schon positiv, dass der DAX nicht unmittelbar Kurs auf die Marke von 15.000 Punkten nimmt."

Für die Einzelhandelsumsätze in Deutschland erwarten Ökonomen einen leichten Anstieg von 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, jedoch einen Rückgang von einem Prozent im Jahresvergleich. Der Arbeitsmarktbericht für September und die Inflationsdaten aus dem Euro-Raum werden ebenfalls mit Spannung erwartet, wobei eine Inflationsrate von 4,5 Prozent prognostiziert wird, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

