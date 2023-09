URAN in aller Munde: MEGA-MERGER im URAN-SEKTOR ist Startschuss für massive Hausse! Diesen Superzyklus dürfen Sie nicht verpassen!

Anzeige / Werbung

NEUER URAN-GIGANT: Spektakuläre Fusion sorgt für enormen Shareholder-Value! Wer jetzt noch nicht aufgewacht ist und Uran-Aktien ins Depot kauft, der verpasst wohl eine der besten Investment-Chancen des Jahrzehnts!

Diese Fusion macht Spaß! Mega-Bullenmarkt startet!

Wer kommt als nächstes dran? Wir schauen nach vorn!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass "Uran-Fieber" ist definitiv im Mainstream angekommen! Deshalb dürfen Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen. Wir haben schon einige Zeit und vielfach auf diese enormen Chancen im Uran-Sektor hingewiesen, zuletzt vor etwa zwei Wochen, vielleicht erinnern Sie sich?!

In unserem Fazit titelten wir am 16.09.2023: "Jetzt Investieren und Profitieren! Die Zeit läuft…!" Weiter schrieben wir: "Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ist nicht nur der führende "M&A'-Akteur auf dem Uranmarkt, sondern auch der am schnellsten wachsende Entwickler hochgradiger Uranprojekte weltweit. Diese brillante Strategie wird zweifellos zu einer Wertsteigerung führen, von der alle Aktionäre profitieren werden. Das Unternehmen ist nun ein heiß gehandelter angehender Uranproduzent, der für jede Bedarfssituation das passende Projekt im Portfolio hat."

Der Kurs stand da noch bei 1,91 CAD. Jetzt stehen schon 2,05 CAD auf der Kurstafel und Tendenz steigend! Die neue Firma erreicht zudem fast 1 Milliarde (!) an Börsenwert!!!

Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die unserem Ratschlag gefolgt sind. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, ist, dass man schon wieder an einem neuen Deal arbeitet, dieses Mal aber sich selbst betreffend. Und auch dieser hat es wieder gewaltig in sich!

Mit dieser Aktie aber sollte Ihr Depot noch viel weiter explodieren, weil der Uranmarkt gerade regelrecht in Flammen steht! Das weltweite Klimabewusstsein treibt die Nachfrage nach dieser mächtigen Energiequelle in noch ungeahnte Höhen. Und für Sie, könnte das die Investmentchance Ihres Lebens bedeuten.

Warum? Weil Uran, der schlafende Riese, erwacht ist!

Ein knappes Zehntel der globalen Elektrizität wird durch Atomkraft erzeugt, und dieser Anteil steigt rasant. Bereits 439 Reaktoren sind weltweit in Betrieb, weitere 50 im Bau und über 100 in der Planung. Aber das ist noch nicht alles: Es gibt Machbarkeitsstudien und Entscheidungsprozesse für mehr als 300 zusätzliche Projekte! Und raten Sie mal, was diese alle benötigen…? Richtig, Uran!

Die Zukunft sieht nicht nur grün, sondern auch sicher aus. Neue Reaktoren werden effizienter und sicherer, wodurch das Risiko sinkt und gleichzeitig weniger nukleares Material pro Energieeinheit verbraucht wird. Experten prognostizieren, dass der Uranverbrauch bis 2030 exponentiell ansteigen wird. Hier gehen wir uneingeschränkt mit!

Von Schatten zu Spotlight: Das Uran-Revival!

Lange Zeit haben Uranaktien an der Börse im Schatten gestanden. Aber jetzt, wo der Uranpreis die 70,- USD-Marke geknackt hat, scheint es kein Halten mehr zu geben.

Quelle: https://tradingeconomics.com

Vielmehr scheint es so, als wäre dieser Ausbruch der Aufbruch in einen neuen Superzyklus!

Uran: DER strahlende Stern in dunklen Zeiten!

Der Nuklearsektor hat sich trotz der allgemeinen Rezessionsängste und den turbulenten Finanzmärkten standhaft behauptet. Während andere Sektoren straucheln, glänzt die Kernenergie heller als je zuvor. Und das wird sich noch über eine längere Zeit manifestieren!

Bei solchen Aussichten machen diese Deals richtig Sinn!

MEGA-Zusammenschluss unter Hochgradigen!

Wenn zwei Uranmarkt-Urgewalten wie IsoEnergy (WKN: A2DMA2) und Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) sich vereinen, kann nur etwas noch Größeres, Gewaltigeres und Vielversprechenderes daraus entstehen. Und das genau ist bei der angekündigten Fusion der beiden dynamischen Uran-Player zustande gekommen!

IsoEnergys und Consolidated Uraniums Fusion schafft fulminantes Aufwärtspotenzial, vor allem für Aktionäre!

Gemäß der Vereinbarung erwirbt IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium. Die Aktionäre von Consolidated Uranium erhalten im Tausch für jede eigene Aktie 0,500 Stammaktien von IsoEnergy, sodass nach Abschluss der Fusion die bestehenden Aktionäre von IsoEnergy und Consolidated Uranium etwa 70,5 % bzw. 29,5 % des Unternehmens auf einer vollständig verwässerten "In-the-money'-Basis besitzen werden.

Mit dem Zusammenschluss entsteht somit ein komprimierter und kraftstrotzender Uranmarkt-Koloss mit einem impliziten, vollständig verwässerten Eigenkapital in Höhe von über 900 Mio. USD!

Quelle: Consolidated Uranium

Soweit die nüchternen Rahmenbedingungen, die ihrerseits schon stark den Appetit der Anleger anregen.

Hoch-Gehaltvolle Gemeinsamkeiten!

Noch viel hungriger werden Investoren, wenn sie sehen, welche grandiosen Kuchenstücke mit der Fusion von IsoEnergy und Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) nun auf einem gigantischen Teller liegen - und welche grandiosen Rosinen diesen gehaltvollen Kuchen vor allem für Consolidated-Uranium-Aktionäre zieren. Allein IsoEnergys Flaggschiff-Projekt "Hurricane' bei "Larocque East' ist für sich genommen schon fast eine ganze Sahnetorte. Schließlich beherbergt das Grundstück die weltweit hochgradigste Uran-Lagerstätte mit durchschnittlich unglaublichen 34,5 % U3O8 für 48,6 Mio. Pfund U3O8 in der "angezeigten'-Ressourcenkategorie.

Wohlgemerkt ist "Hurricane' nur eine, wenngleich eine sehr große Perle in IsoEnergy (WKN: A2DMA2) "Power'-Portfolio im hochgradigen Athabasca-Becken. Das wiederum gilt als weltweit heißester Uran-Hotspot mit den hochgradigsten Uran-Ressourcen überhaupt und einer Uran-Produktion, die aktuell gut ein Fünftel des steil ansteigenden weltweiten Uranbedarfs abdeckt.

Quelle: Consolidated Uranium

Insgesamt umfasst IsoEnergys "Athabasca Becken'-Besitz derzeit über 20 hochwertige Explorationsgrundstücke. Dieses aus ursprünglich fünf Claims bestehende Portfolio unterstreicht eindrucksvoll die einzigartige Dynamik von IsoEnergys gewaltigem Wachstumskurs (in dessen Windschatten auch Consolidated Uranium weiterwachsen wird) in einer Region, die weltweit ihresgleichen sucht, wenn es um hochgradige Uranressourcen geht.

Consolidated Uranium-Aktionäre erhalten exklusiven Zugang zur Uran-Königsklasse!

Mit dem jetzt vereinbarten Deal erhalten nun also alle Consolidated-Uranium-Aktionäre direkten Zugang zu diesem perfekt positionierten Portfolio. Die Zeit dafür könnte kaum besser gewählt sein, schließlich sieht unter anderem die Bank of America beim Uran-Spotpreis noch ein phänomenales Aufwärtspotenzial von bis zu 40 %, befeuert durch eine einerseits fast schon exponentiell steigende Nachfrage und andererseits eine sich abzeichnende Uran-Verknappung.

Quelle: https://world-nuclear.org

Selbstredend wirft auch Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) einige gehaltvolle Hüte in den Fusions-Ring. Dazu gehören zweifelsohne die Projekte in Australien wie "Ben Lomond' oder auch "Milo'. Wohlgemerkt ist Australien mit 28 % der weltweiten Ressourcen an der Spitze der globalen "Uran-Best of'-Liste, gefolgt von Kasachstan und Kanada.

Auch hier hat Consolidated Uranium mit "Matoush', "Mountain Lake' und "Dieter Lake' heiße und hochgradige Eisen im Feuer. Nicht zu vergessen sind schließlich die vielversprechenden Assets in den USA, also allen voran die ehemals produzierende Mine "Tony M'. Diese in Utah beheimatete Mine befindet sich damit auf dem Gebiet mit einer kumulierten U3O8-Produktion von etwa 130 Millionen Pfund, was es zum drittgrößten Uran-Produzenten der Vereinigten Staaten machen wird, bei einer Produktionsentscheidung.

Kurzgefasst, stellt das Entree zu IsoEnergys erlesenen Uran- Projekten eine ganz neue Dynamik für Consolidated Uraniums aggressiver Wachstumsstrategie dar. Zudem wird mit der Fusion auch Consolidated Uraniums geniale Diversifizierungstaktik - nämlich Zugang zu den vielversprechendsten Uran-Projekten in den besten und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt zu erhalten - auf das nächsthöhere Level gehievt. Das gilt auch deshalb, weil Consolidated Uranium dank des Potpourris hoch-performanter Projekte sowohl kurz-, mittel- und langfristig und damit praktisch in jedem Stadium von steigenden Uranpreisen profitieren wird.

Wir erwarten noch weitere exklusive Deals!

Allerdings NICHT nur bei Consolidated Uranium!

Die mit IsoEnergy freigesetzten Synergien sind die neue Superkraft von Consolidated Uranium, das steht außer Frage. Das Team um Phil Williams hat wieder einmal richtig zugeschlagen, vermutlich aber noch NICHT das letzte Mal!

Denn dieses TOP-Team mischt auch kräftig bei Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) mit. Denn Latitude ging vor einiger Zeit als "Spin off' von Labrador Uranium aus Consolidated hervor. Wie man zudem hört, mischen hochkarätige Experten auch kräftig bei Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) mit, weshalb wir unser Augenmerk zunächst auch verstärkt auf diese beiden TOP-Unternehmen richten werden.

Quelle: Wallstreet Online & JS Research UG

Zumal auch diese beiden Charts sehr vielversprechend aussehen, ähnlich dem von Consolidated vor der Fusion! Aus diesem brisanten Grund werden wir Sie schon zeitnah über die jüngsten Entwicklungen der beiden Unternehmen informieren, die wir ihnen schon vor einiger Zeit ausführlich vorgestellt haben. Wie Sie in unseren Updates sehen werden, tut sich bei diesen Unternehmen einiges! Nutzen wir also die nächste MEGA-Gewinn-Chance mit Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) und Latitude Uranium (WKN: A3EGU2).

Fazit: Vereinigung heißt für Consolidated Uranium vor allem Verstärkung!

Uran ist mehr als nur ein Element im Periodensystem der Elemente. Es könnte sogar das Element Ihres finanziellen Erfolgs sein. Springen Sie jetzt auf den Zug von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) auf, bevor es zu spät ist. Denn eins ist klar, dieser Uran-Boom ist real, und Sie sollten dabei sein!

Mit dieser Fusion erhält Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) nicht nur exklusiven Zugang zu Hochpotenzial-Projekten, sondern auch Eintritt in eine neue Sphäre der Sichtbarkeit auf dem Markt. Das wiederum eröffnet enormes Potenzial für eine neue Qualität kontinuierlicher finanzieller und technischer Unterstützung. Hinzu kommt, dass Consolidated Uranium nun, als Teil eines der weltweit führenden diversifizierten Uranunternehmen mit vielversprechenden Projekten in den Uran-Hotspots dieser Erde, auch viel stärker von künftigen Explorationsergebnissen, Fusionen und Übernahmen profitieren wird. Unterschätzen Sie diese Power nicht!

Zudem kann man seine Produktionsstrategie noch fokussierter verfolgen, indem man sich auf die Wiederaufnahme, der Entwicklung und Erkundung seiner Projekte konzentriert, während man parallel dazu seinem Portfolio durch gezielte Fusionen und Übernahmen noch mehr Power hinzufügen kann. Bei dieser breiten Performance-Palette, die künftig noch stärker von der dynamischen Mischung aus kurzfristigen Produktions-, Erschließungs- und Explorationsprojekten in erstklassigen Uran-Hotspots geprägt sein wird, stehen Investoren bereits in den Startlöchern, um sich dieses außergewöhnliche Asset so schnell wie möglich zu sichern.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: IsoEnergy, Wallstreet Online, Tradingeconomics.com, eigener Research. Bild-Quellen: Consolidated Uranium, IsoEnergy, Tradingeconomics.com. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

