EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die MBH Corporation Plc gibt ihr Geschäftsergebnis für das erste Halbjahr 2023 bekannt



29.09.2023 / 07:53 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



London, 29. September 2023. Der Vorstand der MBH Corporation PLC ("MBH"), einer diversifizierten Beteiligungsgesellschaft, hat das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2023 präsentiert, das den anhaltenden Fokus auf die Wachstums- und Diversifizierungsstrategie der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer vertikalen Geschäftsbereiche unterstreicht. Im Halbjahreszeitraum erzielte die Gruppe einen Umsatz von GBP 66,2 Mio. - ein Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum - sowie ein EBIT von GBP 0,7 Mio. Der Bruttogewinn für den Zeitraum betrug GBP 12,1 Mio. Die Geschäftszahlen enthalten die Ergebnisse der beiden im ersten Halbjahr 2023 erworbenen Unternehmen White Arches Caravans und White Arches Motorhomes und zeigen ein robustes Umsatzwachstum für den expandierenden vertikalen Geschäftsbereich Engineering der Gruppe, das auf einen stetigen Umsatz aus neu akquirierten Projekten zurückzuführen ist. Solide Finanzposition Die Bilanz der Gruppe ist angesichts einer Nettovermögensposition von GBP 72,3 Mio. zum 30. Juni 2023, was einem Anstieg von 1 % gegenüber Vorjahr entspricht, weiterhin solide. Die Betriebskosten gingen um GBP 2,3 Mio. [oder 18 %] zurück, was vor allem auf die Senkung der Personalkosten sowie der Kosten für Werbung und Marketing und den Wegfall von Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen zurückzuführen ist. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf GBP 2,7 Mio. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum 30. Juni 2023 betrug 122.709.146. Der vollständige Halbjahresbericht 2023 ist auf der Webseite der Gruppe abrufbar unter: mbhcorporation.com/financial-half-year-report-2023 IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7858 888 007



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Victoria Sylvester, Vorstandsvorsitzende der MBH Corporation PLC: "Unsere Gruppe hatte eine schwierige erste Jahreshälfte zu meistern, insbesondere in unserem größten Geschäftsbereich, dem Baugewerbe, wo viele vor der Pandemie begonnene Projekte zum Abschluss kamen. Die hohe Inflation der Güterpreise, Probleme in der Lieferkette und Verzögerungen bei der Fertigstellung von Projekten brachten zusätzliche Herausforderungen für unsere Gruppe mit sich. Erfreulicherweise konnten wir jedoch neue Geschäftsfelder erschließen, und der Geschäftsbereich Baugewerbe verfügt zum Beispiel über eine solide Pipeline neuer Projekte. Darüber hinaus konzentrieren wir uns weiterhin auf die vertikale Tiefe. So zeigen unsere jüngsten Akquisitionen zweier Unternehmen im Freizeitbereich, die in der ersten Jahreshälfte zur Gruppe hinzukamen, unsere Fortschritte bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne durch Zukäufe." Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H0) sowie an der Aquis Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com

29.09.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com