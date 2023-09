Wie viel Einfluss hat das Weltgeschehen auf die Kurse? von Sven Weisenhaus Die Aktienmärkte befinden sich in einer Korrektur. Aber was hat diese eigentlich ausgelöst? - Gibt es charttechnische Gründe? - Sind es die schlechten Wirtschaftsdaten? - Ist es die Krise am chinesischen Immobilienmarkt, die jüngst wieder aufgeflammt ist? - Sind es die jüngsten Zinsentscheidungen der Notenbanken? - Oder haben wir es einfach nur mit der typischen saisonalen Schwäche zu tun, die vollkommen unabhängig von charttechnischen ...

