Ein entsprechendes Angebot wurde heute veröffentlicht. Bereits nach einer ersten Interessensbekundung im März hatte SYNLAB zehn Euro als möglichen Preis genannt. Der Finanzinvestor Cinven ist bereits Großaktionär und hält rund 43 % der SYNLAB-Anteile. Cinven hat sich bereits den Zugriff auf weitere Anteile gesichert und hat bereits Zugriff auf fast 80 % der Anteile. Mit dem Angebot wird SYNLAB mit rund 2,2 Mrd. Euro bewertet. Anleger hatten zuletzt den Glauben an ein Gebot verloren. Der Kurs war von 10 Euro im Mai - also dem Niveau, das SYNLAB bereits im März bei einem möglichen Gebot indiziert hatte - wieder auf fast acht Euro zurückgefallen. Cinven hatte SYNLAB erst im Frühjahr 2021 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis hatte damals 18 Euro betragen; die Bewertung lag damit bei rund 4 Mrd. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



