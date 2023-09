Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im EUR Covered Bond Benchmark-Segment war mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. weiterhin verhaltene Emissionstätigkeit zu vernehmen, so die Analysten der Helaba.Lediglich zwei weniger bekannte Emittenten seien in dieser Woche an den Markt gekommen.Name of the Game seien, wie schon in den vergangenen Wochen, kurze Laufzeiten. Die australische Bendigo and Adelaide Bank habe die Orderbücher für ihre Debütemission (EUR 500 Mio. no-grow 3y Covered Bond) mit einer Guidance von MS+47bps geöffnet. Trotz des auskömmlichen Spreads sei das finale Orderbuch nur 1,6Fach überzeichnet gewesen und habe so keinen Spielraum gelassen, um den Vermarktungsspread weiter einzuengen. ...

