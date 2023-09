Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich der gestrige Stabilisierungsversuch am Freitag fortsetzen. Der DAX legte in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 15.323 Punkte zu. Tags zuvor war der DAX mit 15.138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Gute Vorgaben von der ...

