Der weltgrößte Sportartikel-Konzern hat mit seinen Zahlen den Markt positiv überrascht. Was die Begeisterungs-Rallye auslöste.

Die Aktien von Nike legten im späten Handel zu, nachdem der Sportbekleidungsriese einen Rückgang seiner Lagerbestände gemeldet hatte - ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen Fortschritte bei der Auslagerung älterer Waren zugunsten neuerer, profitablerer Artikel macht.

Die Lagerbestände sanken im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar und damit stärker als von Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. Der Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar für das am 31. August beendete Quartal lag knapp unter der durchschnittlichen Schätzung der Wall Street, während die Bruttomarge, ein wichtiger Indikator für die Rentabilität, höher ausfiel als erwartet.

Nike hat Preisnachlässe angeboten, um überschüssige Ware aus den Regalen zu bekommen - eine Strategie, die die Rentabilität untergräbt. Der Rückgang der Lagerbestände ist also ein Zeichen dafür, dass sich das straffere Management des Unternehmens auszahlt. Der Gewinn pro Aktie lag mit 94 Cent über den Erwartungen.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres erwartet das Management ein leichtes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während die Rohertragsmarge um rund 100 Basispunkte steigen soll.

Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel in New York um bis zu 9,6 Prozent, wobei sich die Kursgewinne während der Telefonkonferenz des Unternehmens mit Analysten noch beschleunigten. Seit Jahresbeginn war die Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag um 23 Prozent gefallen.

Das Unternehmen bestätigte auch seine Prognosen für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Bereich steigen, die Margen sogar um 160 Basispunkte. Friend sagte, Nike beobachte die Nachfrage vor der Urlaubssaison sehr genau.

In Nikes Heimatmarkt Nordamerika sank der Umsatz um zwei Prozent und blieb damit leicht hinter den Erwartungen zurück. Auch in der Region Greater China kühlte sich der Umsatz ab und blieb mit einem Wachstum von 4,8 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Nach Angaben des Managements gewinnt Nike weiterhin Marktanteile in China.

Das Unternehmen meldete ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich bei seinen Einzelhandelspartnern, darunter Dick's Sporting Goods in Nordamerika. Mit dem langjährigen Partner Foot Locker werde derzeit ein "Reset" durchgeführt, wobei die Umsätze in naher Zukunft zurückgehen dürften, so Friend.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

