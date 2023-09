jd.com 3.93% Ziel2030 (ASIA2030): Gucci und VW kündigen Zusammenarbeit mit JD.com in China an. (29.09. 08:14) >> mehr comments zu jd.com: www.boerse-social.com/launch/aktie/jdcom Sony -0.95% MrTecDAX (GLOBALTP): Sony gestern mit mikroskopischer Dividende, Netto 22 Cent bei einem Aktienkurs von über 70 Euro. (29.09. 08:10) >> mehr comments zu Sony: www.boerse-social.com/launch/aktie/sony_corp Schaeffler 1.02% Koala (ANGIE): Postion auf 1,1% erwetert hat sich gut gehalten in den letzten Monaten im Vergleich zu anderen Werten. Bis Mitte Oktober weitere zukäufe angedacht. (29.09. 07:49) >> mehr comments zu Schaeffler: www.boerse-social.com/launch/aktie/schaeffler Tesla 1.24% Schlingel (SCHLING): Schmeißen wir mal die ...

