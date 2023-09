DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/29.09.2023/09:30) - Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit

München, 29. September 2023: Einer der Hauptaktionäre der Gesellschaft hat heute gegenüber dem Vorstand der Philomaxcap AG erklärt, Zahlungen unter der von ihm gegebenen Finanzierungszusage unverzüglich wieder aufzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft in einer Weise finanziell ausgestattet ist und bleibt, dass sie jederzeit zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen in der Lage ist. Damit ist die Zahlungsunfähigkeit der Philomaxcap AG beseitigt.

Hintergrund der gegebenen Finanzierungszusage ist der Umstand, dass es dem Vorstand der Gesellschaft gelungen ist, sich mit verschiedenen Aktionären auf einen Vergleich über die anhängigen Anfechtungsklagen gegen die auf der ordentlichen Hauptversammlung 2022 gefassten Beschlüsse zu verständigen.

