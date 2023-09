29. September 2023 - CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF) ("CleanTech Lithium", "CTL" oder das "Unternehmen"), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, gibt ein Update zu den Aktivitäten bei zwei Explorationsprojekten bekannt - Probenahme-Ergebnisse aus dem Projekt Llamara und Beginn der ersten geophysikalischen Untersuchungen bei einem neuen Explorationsprojekt im Salar de Atacama-Becken.

Llamara Highlights:

- Llamara ist ein Greenfield-Explorationsprojekt mit einem Lizenzgebiet von 605 km2 in einem großen Becken im Norden Chiles.

- Das erste Bohrprogramm zielte darauf ab, die Lithium-Prospektivität von zwei Zielen zu testen: erstens einen unterirdischen Sole-Aquifer und zweitens ein oberirdisches Evaporit-Mineral.

- Die aus dem ersten Bohrloch entnommenen Soleproben wiesen einen geringen Lithiumgehalt auf, während die erste Reihe von Oberflächenproben eine geringfügige Lithiumanreicherung zusammen mit hohen Bor-Gehalten ergab

- Die Ergebnisse einer zweiten Reihe von Oberflächenproben stehen noch aus, und das Unternehmen wird dann die nächste Explorationsphase auf dem Projekt in Betracht ziehen.

Salar de Atacama Highlights

- Anträge für neue Lizenzen mit einer Gesamtfläche von 377 km2 im Salar de Atacama-Becken, der weltweit führenden Lithiumproduktionsstätte, wurden eingereicht und jetzt registriert

- Ein geophysikalisches Programm ist angelaufen, wobei der erste abgeschlossene Abschnitt ein unterirdisches Sole-Aquifer-Ziel identifiziert hat

- Salar de Atacama wurde von der chilenischen Regierung als strategischer Salar ausgewiesen - jede kommerzielle Erschließung erfordert ein Joint Venture mit einer staatlichen Einrichtung, die eine Mehrheitsbeteiligung (51 %) hält, was nach Ansicht des Unternehmens für ein derart strategisch wichtiges Becken geeignet ist

- Auch das Engagement der Gemeinschaft wird entscheidend sein. CTLs Fokus auf die direkte Lithiumextraktion (DLE), die Verdunstungsteiche überflüssig macht, ist ein überzeugendes Argument für einen neuen, schonenden Ansatz zur Lithiumproduktion im Salar de Atacama-Becken.

- Während die Projekte von CTL im Explorationsstadium Potenziale bieten, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die fortgeschrittenen Projekte Laguna Verde (PFS im Gange) und Francisco Basin (Scoping Study abgeschlossen)

Aldo Boitano, Chief Executive Officer von CleanTech Lithium PLC, kommentierte dies mit den Worten:

"Während wir unsere Schlüsselprojekte Laguna Verde und Francisco Basin weiter vorantreiben, schreitet auch die Exploration auf weiteren Projekten in Chile voran. Bei unserem Llamara-Projekt sind wir gerade dabei, die Ergebnisse zu erhalten und auszuwerten, während die ersten geophysikalischen Ergebnisse der neuen Lizenzen, die wir kürzlich im Salar de Atacama-Becken beantragt haben, sehr positiv sind. Wir werden den Markt weiterhin darüber informieren, wie wir mit diesen Projekten vorankommen."

Diese deutsche Pressemeldung stellt nur einen Auszug aus einer insg. 30-seitigen englischen Meldung dar. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/update-on-exploration-stage-projects/16145219

Qualifizierte Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Bohrergebnisse, Geologie, Berichte über Soleproben und Sedimentproben beziehen, basieren auf Informationen, die von Christian Gert Feddersen Welkner zusammengestellt wurden. Er ist eine unabhängige qualifizierte Person für das Unternehmen und Mitglied der Comision Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras Chile, die eine 'Recognised Professional Organisation' (RPO) ist. Herr Feddersen verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Feddersen ist damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Notes

Über CleanTech Lithium

CleanTech Lithium (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF, ISIN: JE00BPCP3Z37) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt. CleanTech Lithium hat sich dem Ziel verschrieben, mit Hilfe einer nachhaltigen Technologie zur direkten Lithiumextraktion, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, große Mengen von Lithium in Batteriequalität zu produzieren. Das Unternehmen plant, der führende Anbieter von "grünem" Lithium für den Markt der Elektrofahrzeuge und der Batterieherstellung zu werden.

CleanTech Lithium verfügt über vier Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin, Llamara und Salar de Atacama -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die beiden Hauptprojekte: Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Alle vier Projekte haben direkten Zugang zu bestehender Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, mit der Lithium aus Sole mit höherer Gewinnung und Reinheit gewonnen werden kann. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird. http://www.ctlithium.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englischen Originalmeldung nachfolgend abrufen: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/update-on-exploration-stage-projects/16145219



