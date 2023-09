EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

München, 29. September 2023 - Die SynBiotic SE hat die am 18. August 2023 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapitals 2022/I erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 467.737 neue Aktien zu einem Preis von EUR 5,20 je Neuer Aktie platziert. Damit konnte die Gesellschaft alle angebotenen Neuen Aktien platzieren. Der Gesellschaft fließt aus der Barkapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.432.232,40 zu.



Des Weiteren hat die SynBiotic SE die ebenfalls am 18. August 2023 beschlossene Begebung einer Wandelschuldverschreibung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnten 223.222 Wandelteilschuldverschreibungen zu einem Ausgabebetrag in Höhe von EUR 5,20 je Wandelteilschuldverschreibung begeben werden. Der Gesellschaft fließt aus der Begebung der Wandelschuldverschreibung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.160.754,40 zu.



Der Nettoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 3.552.986,80 aus der Kapitalerhöhung und der Begebung der Wandelschuldverschreibung soll u.a. zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der SynBiotic SE sowie dem Erwerb von Beteiligungen eingesetzt werden.



Über die SynBiotic SE



Die SynBiotic SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

Die SynBiotic SE hat eine klare Strategie die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Genusscannabis - weiter auszubauen.



Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.



