SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company hat für seine kommerzielle Sparte einen Erfolg aufzuweisen und einen Händlervertrag in Nordamerika bekannt gegeben. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) erweitert sein Händlernetz für kommerzielle Fahrzeuge in Nordamerika.Die Chinesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...